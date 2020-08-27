Древних панголинов обнаружили в Румынии

По данным «Экспресс-газеты», животные проживали на территории Восточной Европы около двух миллионов лет назад. Также там были найдены остатки существ, похожих на современных лосей, оленей, бизонов, страусов и свиней.

«Эти находки, по сути, описывают картину жизни первых людей, переселявшихся на Европейский континент в то время», — уверена профессор антропологии Университета Арканзаса (США) Клэр Терхун.