Древних людей с горшками на голове обнаружили в Румынии

Захоронение древних людей обнаружили в Румынии. На голове и на ногах у них были надеты глиняные сосуды. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Примерный возраст находки — четыре тысячи лет до нашей эры. Захоронение было обнаружено во время проверки строительной площадки для завода.

«Мы обязаны рассказать историю людей, открытую в ходе подобных раскопок. Изучая древних людей, мы лучше понимаем то, какими мы стали», — рассказал археолог Пауль Пупеза.