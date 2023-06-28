Наука 28 июня 2023, 09:56 Древние орудия из камня и затопленный пресноводный источник обнаружили у берегов Австралии Университет Флиндерса: на шельфе Западной Австралии нашли затопленные древние артефакты Фото: Professor Jonathan Benjamin at Flinders University

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Специалисты нашли на мелководье около Пилбара в Западной Австралии археологические памятники. В частности, каменные орудия. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные Университета Флиндерса.

Археологи во время недавних полевых исследований зафиксировали наличие каменного материала искусственного происхождения на глубине до 14 метров. Это дало ученым возможность узнать о жизни древних обитателей материка в то время, когда там была суша.

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Исследователи нашли пять артефактов в подводном районе Пролива Летучей Пены, рядом с архипелагом Дампира. Их возраст составляет как минимум девять тысяч лет. Живые существа в этом регионе появились во времена позднего плейстоцена и раннего голоцена. После этого его во время потепления затопило.

«Теперь мы идентифицировали пять каменных артефактов в Проливе Летучей Пены и подтвердили, что вели раскопки на месте древнего пресноводного источника. У нас было окно в 40 минут для каждого погружения, когда скорость течения была достаточно низкой, чтобы исследовать пролив», — рассказали ученые.

По их словам, сделанные открытия доказывают, что данный регион необходимо признать памятником и предоставить государственную защиту.