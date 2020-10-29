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    29 октября 2020, 13:31

    Древние наскальные портреты бизонов обнаружили в Испании

    Алена Макаренко

    Наскальные рисунки, на которых изображены бизоны, возрастом около 25 тысяч лет обнаружили на севере Испании. Об этом сообщил «МИР 24» со ссылкой на PLOS ONE.
    Древние наскальные портреты бизонов обнаружили в Испании

    Силуэты животных дополнены рогами и горбами, а конечности нарисованы в одной плоскости, без перспективы.

    «Пары конечностей последовательно изображаются в виде буквы W, и рога также рисуются бок о бок с серией линий между ними», — рассказали исследователи.

    Ученые сравнили изображения с другими наскальными рисунками, найденными по всей Европе. Благодаря этому они выяснили, что рисунки принадлежат к одному художественному стилю. Он был распространен в древней Европе, но никогда раньше не встречался на Пиренейском полуострове. Поэтому теперь специалисты предположили, что этот стиль был более распространенным и разнообразным, чем считалось ранее.

    «Это типично для Граветтского культурного комплекса, отличающегося специфическими обычаями в искусстве, орудиях труда и погребальной практике», — объяснили ученые.

    Культура была распространена около 34-24 тысячи лет назад. Ученые пришли к выводу, что в наскальном искусстве древней Европы с самых ранних времен наметились тесные региональные связи.