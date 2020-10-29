Древние наскальные портреты бизонов обнаружили в Испании

Силуэты животных дополнены рогами и горбами, а конечности нарисованы в одной плоскости, без перспективы.

«Пары конечностей последовательно изображаются в виде буквы W, и рога также рисуются бок о бок с серией линий между ними», — рассказали исследователи.

Ученые сравнили изображения с другими наскальными рисунками, найденными по всей Европе. Благодаря этому они выяснили, что рисунки принадлежат к одному художественному стилю. Он был распространен в древней Европе, но никогда раньше не встречался на Пиренейском полуострове. Поэтому теперь специалисты предположили, что этот стиль был более распространенным и разнообразным, чем считалось ранее.

«Это типично для Граветтского культурного комплекса, отличающегося специфическими обычаями в искусстве, орудиях труда и погребальной практике», — объяснили ученые.

Культура была распространена около 34-24 тысячи лет назад. Ученые пришли к выводу, что в наскальном искусстве древней Европы с самых ранних времен наметились тесные региональные связи.