Древние мумии подсказали, какая диета не спасет от атеросклероза

Мумии уже несколько лет находятся в коллекции Музея археологии и этнологии Пибоди в Кембридже.

Ученые хотели выяснить, какой был рацион питания у охотников-собирателей из Гренландии. Считается, что инуиты, так называют местных жителей, питались в основном морепродуктами.

Благодаря отличной сохранности, ученые смогли изучить состояние сосудов древних людей. По одежде и месту нахождения мумий удалось установить, что инуиты проживали в небольших каменных хижинах.

Это были две женщины и двое мужчин в возрасте от 18 до 30 лет

Основной рацион питания инуитов составляли рыба, птица и морские млекопитающие. Так как эти продукты особенно богаты полезными кислотами омега-3, ученые были уверены, что с сердцем и сосудами у этих охотников все было хорошо.

Но оказалось, что средиземноморская диета не уберегла древних людеей от атеросклероза — сосудистого заболевания, при котором в артериях откладываются некоторые липопротеины и холестерин, в форме атероматозных бляшек.

На сегодняшний день атеросклероз — одна из самых распространенных причин смерти.

«Считается, что атеросклероз — это современное заболевание. Медики уверены, что бляшки в сосудах возникают из-за неправильного питания, а также отсутствия спорта. Врачи советуют есть больше морепродуктов, пить витамины омега-3, чтобы избежать этих проблем, но оказывается, что охотники, которые постоянно питались рыбой и вели очень активный образ жизни, не смогли избежать атеросклероза», — написали авторы исследования.