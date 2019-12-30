    30 декабря 2019, 16:04

    Древние мумии подсказали, какая диета не спасет от атеросклероза

    Александр Кушак

    Изучение четырех мумий, возраст которых около 500 лет, позволил ученым из медицинской организации Ascension Healthcare понять, спасает ли средиземноморская диета от атеросклероза. Об этом сообщил «Ридус».

    Мумии уже несколько лет находятся в коллекции Музея археологии и этнологии Пибоди в Кембридже.

    Ученые хотели выяснить, какой был рацион питания у охотников-собирателей из Гренландии. Считается, что инуиты, так называют местных жителей, питались в основном морепродуктами.

    Благодаря отличной сохранности, ученые смогли изучить состояние сосудов древних людей. По одежде и месту нахождения мумий удалось установить, что инуиты проживали в небольших каменных хижинах.

    Это были две женщины и двое мужчин в возрасте от 18 до 30 лет

    Основной рацион питания инуитов составляли рыба, птица и морские млекопитающие. Так как эти продукты особенно богаты полезными кислотами омега-3, ученые были уверены, что с сердцем и сосудами у этих охотников все было хорошо.

    Но оказалось, что средиземноморская диета не уберегла древних людеей от атеросклероза — сосудистого заболевания, при котором в артериях откладываются некоторые липопротеины и холестерин, в форме атероматозных бляшек.

    На сегодняшний день атеросклероз — одна из самых распространенных причин смерти.

    «Считается, что атеросклероз — это современное заболевание. Медики уверены, что бляшки в сосудах возникают из-за неправильного питания, а также отсутствия спорта. Врачи советуют есть больше морепродуктов, пить витамины омега-3, чтобы избежать этих проблем, но оказывается, что охотники, которые постоянно питались рыбой и вели очень активный образ жизни, не смогли избежать атеросклероза», — написали авторы исследования.