Древние лыжи возрастом 1300 лет нашли в Норвегии

Археологи нашли лыжи возрастом 1300 лет в Норвегии в парке Райнхейен на горе Дигерварден. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на Secrets of Ice program.

Одна из них была обнаружена еще в 2014 году. Вторую нашли гораздо позже, так как она была подо льдом. Ее удалось достать, когда вокруг все оттаяло. Чтобы получить лыжу, ученые кололи лед и растапливали его кипятком.

Лыжи между собой различаются по размеру. Длина одной из них — 187 сантиметров, а ширина — 17 сантиметров. Вторая короче на 17 сантиметров и уже на два сантиметра. Предполагается, что они разные, потому что их делали вручную.

Кроме того, найденная недавно лыжа сломана. Ученые полагают, что ее недостающая часть все еще подо льдом.

«Только после тщательного изучения края разлома мы сможем сказать, когда именно она сломалась — произошло ли это в тот момент, когда древний лыжник потерял ее, или она треснула, находясь внутри льда», — рассказал один из участвующих в экспедиции археологов Ларс Хольгер Пиле.