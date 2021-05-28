Древнейший воинский мемориал обнаружили в Месопотамии

Древнейший воинский мемориал обнаружили на территории современной Сирии. По словам специалистов, его построили в 2300 годах до нашей эры, написало издание Antiquity.

Объект представляет из себя земляную гору. Под ней захоронены останки пехотинцев и колесничих. Как считают ученые, военные погибли в междоусобной войне. Исследователи рассказали, что в 2700-2300 годах до нашей эры к северу от горы Джебель-Бази было месопотамское поселение. Археологи обозначают его как комплекс Банат/Бази, сообщил «МИР 24».

Археологи нашли при раскопках ряды земляных курганов. Самым большим из них является покрытый гипсом Белый памятник. Его идентифицировали как мемориал. В почве специалисты обнаружили большое число осколков костей, принадлежащих людям и животным. Ученые заметили в захоронениях закономерность.

Так, в одном кургане людей погребали под твердыми гранулами уплотненной земли. Их сочли пехотинцами. В другом кургане животное хоронили в паре с двумя людьми. По мнению авторов исследования, это колесничие.