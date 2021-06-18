Древнейший слой мерзлоты нашли в Сибири

Древнейший слой мерзлоты обнаружили на территории Сибири. Его нашла группа исследователей, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион» со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства Якутии.

Возраст слоя мерзлоты — 650 тысяч лет. Ученые нашли его на склоне горы на глубине почти 50 метров рядом с поселком Батагай.

Для науки он ценен своим доказательством того, что вечная мерзлота может не оттаивать полностью даже при плюсовых температурах. Речь идет о теплом периоде более 100 лет назад, когда в Арктике установилась температура почти на пять градусов выше, чем сейчас.

В первой половине XX века часть склона горы, на которой нашли слой мерзлоты, вырубили для езды тяжелых вездеходов. По этой причине был уничтожен защитный растительный покров. После этого более молодая вечная мерзлота начала оттаивать и сползать, а потом под ней не обнажился старейший слой. Вечная мерзлота каждое лето продолжает оттаивать.