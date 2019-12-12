Древнейшие наскальные рисунки нашли в Индонезии

На стенах пещеры на острове Сулавеси нашли древнейшие изображения. На них изображена охота полулюдей-полуживотных с копьями на буйволов и бородавочников. Один из персонажей наделен птичьей головой, а другой — хвостом.

По словам ученых, наличие сюжета и нескольких персонажей, религиозный подтекст делают картины сложнее, чем можно было ожидать от древних людей. Специалисты допустили, что некоторые фигуры могли изображать неких доисторических божеств.

Отмечается, что возраст других работ такой же сложности меньше примерно в два раза — их датировали 20 тысячами лет назад. Таким образом, находка дает повод допускать, что развитие наскальной живописи старше и возраста 44-х тысячелетий. По мнению археологов, люди могли рисовать еще в так называемой «колыбели человечества» на территории Африки либо возникнуть сразу после миграции древних людей.

Сообщается, что на Сулавеси это далеко не первая находка такого рода. В 2014 году здесь нашли наскальный рисунок, чей возраст составляет 40 тысяч лет. Это одно из наиболее ранних поселений Homo Sapiens.

«В этом районе Сулавеси есть 242 известных места пещерного искусства, и, вероятно, еще сотни ждут открытия», — уверил Максим Оберт из Университета Гриффита, один из авторов исследования.

Наиболее древний из найденных на данный момент примеров пещерной живописи — абстрактные «наброски», сделанные, предположительно, неандертальцами 64 тысячи лет назад.