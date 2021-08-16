Древнейшее погребение бронзового века обнаружили в Бурятии

Археологи Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) нашли в Бурятии свыше 30 ритуальных сооружений, а также древнейшее в Юго-Восточном Саяне погребение позднего бронзового века. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Археологи провели раскопки в Окинском районе Бурятии. Они обнаружили свыше 30 ритуальных сооружений и древнейшее в Юго-Восточном Саяне погребение человека позднего бронзового века», — сказано в сообщении.

Специалисты вуза рассказали, что погребенный лежал не в традиционной могильной яме, а на поверхности земли под каменным курганом. Последний был окружен кольцевой выкладкой. Рядом с грудью покойного нашли желтый и красный камни. Ученые предположили, что у находок есть сакральный смысл.

Захоронение отличается от ранее найденных в Прибайкалье, скелет повернут головой на юго-восток. Аналогичные захоронения, но с ориентировкой останков на северо-запад археологи фиксировали на севере Хубсугула в Монголии.

Специалисты отметили, что кости плохо сохранились, поэтому пол погребенного вряд ли удастся установить. Известно, что он был подростком. Образцы останков отдали канадскому ученому Анжею Веберу. Он сделает радиоуглеродный анализ в лаборатории Оксфордского университета. В результате можно будет определить возраст находки.

Археологи обнаружили и 34 курганообразные конструкции. Диаметры насыпей составили четыре-шесть метров. Часть кенотафов оказалась повреждена при возведении современных домов. Местные жители использовали для строительства каменные кладки. Их они находили в огороде.