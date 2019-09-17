Древнее святилище возрастом около 23 тысяч лет нашли под Брянском

Во время раскопок специалисты нашли следы древнего святилища, которому уже около 23 тысяч лет. Находки были сделаны специалистами Института археологии РАН под Брянском на палеолитической стоянке Хотылево-2.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу института, ученым удалось найти фрагменты кострища, костей мамонта и некоторые другие предметы древности. Все они указывают на то, что обнаруженное место могло быть неким святилищем для проведения обрядов и ритуалов.

Источник фото: Институт археологии РАН

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«Из этнографических материалов нам известны ритуалы, сопровождающие празднование удачной охоты: охотник, убивший зверя, должен был принести жертву, чтобы умилостивить духа зверя и обеспечить продолжение его рода. Возможно, именно здесь и проводились подобные обряды», — рассказал руководитель Хотылевской археологической экспедиции ИА РАН Константин Гаврилов.

Он отметил, что ученые пришли к такому выводу из-за большого числа костей животных и угля.

Археологи занимаются раскопками в Хотылево начиная с 1993 года и за все время удалось обнаружить множество артефактов. От 20 до 28 тысяч лет назад на этой территории были лесостепи, жили древние люди и водились мамонты.