Древнее озеро обнаружили подо льдом Антарктиды

Под антарктическим ледяным щитом нашли озеро. Его размеры достигают около 50 километров в длину и 15 километров в ширину. Статья об этом была опубликована в журнале Geology.

Обнаружить озеро удалось с помощью самолета с георадаром и набором гравиметров и магнитометров. Озеро получило название Снежный Орел. О его существовании ученые задумались, когда заметили на спутниковых снимках гладкую впадину.

«Это озеро, вероятно, хранит записи всей истории Восточно-Антарктического ледяного щита, его зарождения более 34 миллионов лет назад, а также его роста и эволюции в течение ледниковых циклов с тех пор», — отметил один из авторов статьи Дон Бланкеншип.

Глубина озера, по данным ученых, достигает 200 метров. При этом, как указано в материале, отложения на дне имеют глубину 300 метров. В них могут входить речные отложения старше самого ледяного щита.

Из этого следует, что нижний слой осадка мог образоваться еще до покрытия Антарктиды льдом. Ученым важно провести дополнительные исследования озера и нижнего слоя осадка для того, чтобы реконструировать условия той эпохи.