Дороги предложили строить из отходов производства

Ученые предложили заменить песок и щебень при строительстве дорог смесью суглинка, металлического шлака и отходов известковых производств. Материал устойчив к перепадам температур и весьма прочен.

Разработкой экологичного способа строительства автомобильных дорог занимаются ученые Дальневосточного федерального университета, их коллеги из Казахстана и Бразилии. Они провели полуторагодичный эксперимент и изготовили тестовые образцы композитного материала, сообщили в пресс-службе ДВФУ.

В состав смеси вошли производственные отходы Карагандинского металлургического комбината. В нее включили отходы, получаемые при известняковом производстве, которые стали катализатором химической реакции между металлическим шлаком и суглинком. Процесс исследования был описан в статье, опубликованной в Journal of Cleaner Production.

У получившегося композита показатели водо- и морозостойкости оказались очень высокими, кроме того, он получился устойчивым к перепадам температур: плотность материала в подобных условиях менялась незначительно.

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Заведующий лабораторией использования вторичных ресурсов Инженерной школы ДВФУ Андрей Таскин пояснил, что из нового композита строить дорожные основания быстрее и более рентабельно, чем по существующим технологиям. Песок и щебень, напомнил он, стоят относительно дорого.

«Подобные технологии не только экономически эффективны, но и помогают решить проблему утилизации опасных для окружающей среды промышленных отходов», — рассказал ученый.

Тяжелые металлы в композите, пояснил автор разработки профессор Федерального технологического университета Бразилии Всеволод Мымрин. химически связаны на уровне атомов. Соответственно, угрозу для окружающей среды они больше не представляют. Материал, по его словам, экологически чистый. Он также соответствует строгим санитарным нормам.

Кроме того, ремонт для такой дороги потребуется в два раза реже: со временем композитная смесь становится только прочнее. Она в 1,5-2 раза превышает по этому показателю проектную прочность дорожного основания.

Пока что новую дорогу продолжают испытывать. В ДВФУ заметили, что из схожего композита можно было бы строить дорожные основания и в России. В таком случае с материалами стоит определиться на этапе проектирования дороги.

Благодаря своим механическим свойствам композит пригоден и для изготовления некоторых строительных материалов. Его экологическая и экономическая эффективность при этом сохраняются.

В ДВФУ напомнили, что одним из наиболее значимых загрязнителей окружающей среды являются отходы, получаемые от производства черной металлургии. В год объем производства чугунного плавильного шлака во всем мире равняется порядка 400 миллионам тонн.