Наука 21 декабря 2023, 16:05 Доктор наук Водопьянов: нижегородские ученые пытаются разгадать основу парникового эффекта планеты

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Ученые из ННГУ им. Лобачевского начали эксперимент, с помощью которого пытаются определить, что лежит в основе парникового эффекта планеты. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на руководителя работы, доктора физико-математических наук Александра Водопьянова.

Он рассказал, что университетская лаборатория пополнилась экспериментальным стендом плазмохимического синтеза, который основан на мощном СВЧ-излучении. Разработкой этой установки занимались в ИПФ РАН. Благоданя ей можно попробовать установиться причину глобального потепления.

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«Уже произведены первые успешные запуски плазмотрона, мы наблюдали устойчивый плазменный факел с температурой до 8000 градусов. В этих условиях большинство молекул распадаются на атомы и происходят химические реакции, которые в других условиях невозможны», — рассказал ученый.

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