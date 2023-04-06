Наука 06 апреля 2023, 16:51 Доктор медицинских наук Конев раскритиковал исследование немецких ученых о пользе холода

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Ученые из Кельнского университета провели исследование и пришли к выводу, что умеренное снижение температуры тела замедляет старение, но на самом деле оно вызовет дисбаланс в работе органов. Об этом ИА НСН рассказал доктор медицинских наук, врач-гериатр Юрий Конев.

Он подчеркнул, что в России множество человек живут на севере. В Новосибирске тоже изучали, как влияет климат на продолжительность жизни человека. И пришли к выводу, что самочувствие приехавших из более теплых краев ухудшалось, и они жили меньше тех, кто родился в регионе.

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Кроме того, Юрий Конев назвал в корне неверным делать выводы о влиянии пониженных температур на человека, когда опыты проводили только на кольцевых червях. И у них в холоде активировался человеческий аналог белка PSME3. Который, в свою очередь, предположительно, может замедлять процессы старения.

«Ученые опять проводили эксперимент на червях, ну и какая нам разница, что они дольше прожили при холоде? Сам подход, мягко говоря, неверен. Вся западная наука работает на грантах, чтобы выжить. Грантоеды — так я их называю», — заключил врач.

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