Наука 10 июля 2023, 23:55 Доктор Хайме Балладарес рассказал, что настольные игры на счет улучшают математические способности у детей

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Ученые из католического университета Чили провели исследование и пришли к выводу, что дети, которые играют в настольные игры на счет, вроде «Монополии» и «Реверси», демонстрируют лучшие математические способности. Об этом сообщил «Ридус».

В ходе исследования испытуемых поделили на две группы. Одни около 20 минут в день в течение шести недель играли в настолки, ориентированные на счет, а другие — без цифр. В результате оказалось, что первая группа показала лучшие способности к арифметике.

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«Использование настольных игр можно рассматривать как потенциальный способ воздействия на базовые и сложные математические навыки детей», — объяснил ведущий автор исследования, доктор Хайме Балладарес.

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