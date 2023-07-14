Наука 14 июля 2023, 16:53 Доктор Энико Ладаньи рассказала, что музыкальные ритмы могут стимулировать развитие речи у детей

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Если дети слушают ритмичную музыку, этом может помочь им развивать речевой навык. К таком выводу в ходе совместного исследования пришли ученые из Университета Западного Сиднея в Австралии и Лионского центра неврологии во Франции, предал «Ридус».

Детям с нарушениями речи и без них включали музыку. По полминуты они слушали композиции и регулярным и нерегулярным ритмом. И детям с проблемами было проще построить предложение после мелодий. Но лишь тех, в которых был регулярные ритм.

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«Эффективная логопедическая терапия необходима для смягчения последствий нарушений развития речи, и результаты нашего исследования могут дополнить и улучшить существующие рекомендации и методы логопедии», — отметила один из авторов исследования доктор Энико Ладаньи.

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