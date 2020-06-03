Доказательства существования планеты Проксима c нашли на снимках 25-летней давности

Американский исследователь Фриц Бенедикт обнаружил новые доказательства существования двух планет у Проксимы Центавра на снимках 25-летней давности. По его словам, раньше они просто искали планеты слишком близко к звезде.

«Когда мы изучали Проксиму Центавра в середине 1990-х годов, то искали планеты, которые расположены относительно близко к звезде, то есть те, год на поверхности которых длился не более тысячи земных дней. Используя те же архивные данные, мы проверили, есть ли в окрестностях этой звезды более далекие миры», — сказал Фриц Бенедикт на онлайн-конференции в рамках 236-й ежегодной встречи Американского астрономического сообщества (AAS), исследователя цитирует ТАСС.

Европейские астрономы нашли небольшую землеподобную планету у Проксимы Центавра четыре года назад. Они назвали ее Проксима b. Год назад те же астрономы нашли новые доказательства существования Проксимы B, а также намеки на то, что вокруг звезды вращается еще и Проксима c.

Фриц Бенедикт и его коллега Барбара Макартур доказали существование Проксимы c с помощью снимков, которые телескоп «Хаббл» сделал в первые годы работы. На этот раз они искали миры, расположенные на большом расстоянии от Проксимы Центавра.

В итоге они нашли характерные периодические сдвиги в положении Проксимы Центавра. Астрономы считают, что они происходили из-за крупной планеты, которая находится в полтора раза дальше от звезды по сравнению с расстоянием между Землей и Солнцем.

По мнению ученых, Проксима c примерно в семь раз тяжелее Земли, что позволяет отнести ее к мининептунам.

Бенедикт считает, что в будущем информацию о новой планете удастся уточнить за счет более длительных и детальных наблюдений.