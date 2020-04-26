Доказана возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере

Ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН экспериментальным путем доказали возможность существования микроорганизмов в атмосфере Венеры, во льдах спутника Юпитера Европы и на поверхности Марса.

По сообщению РИА «Новости», исследователи доказали, что микроорагнизмы, связанные с минеральными частицами могут присутствовать в верхних слоях атмосферы Венеры. Ученые воздействовали на микромицеты, микроскопические грибы сухой почвы, низкими температурами и давлением. Выяснилось, что большинство видов выживает.

Исследование выживаемости собранных в Арктике микроорганизмов, и поставленных в моделируемые условия поверхности Марса, показало, что они не получили существенных повреждений при температуре — 50 градусов Цельсия.

Ученые также изучили грунтовые бактерии пустыни Мохаве в условиях, приближенных к характерным для Марса. Они показали высокую устойчивость к широкому спектру стрессовых факторов.

Специалисты института облучили вмурованные в лед бактерии при характерном для Европы давлении и температуре — 130 градусов Цельсия. После эксперимента они обнаружили выжившие виды.

Эксперты Института космических исследований РАН ранее сообщили, что колонизация Марса человечеством является делом далекого будущего, но разрабатывать соответствующие технологии нужно начинать уже сейчас.