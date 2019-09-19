Робот «Федор» предложил создать колонии роботов для покорения планет

Российский космический робот «Федор» предложил создать на Марсе и других планетах колонии роботов-аватаров для покорения планет Солнечной системы. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Луна, Марс… Для покорения планет Солнечной системы должны быть созданы колонии роботов-аватаров», — сказано в сообщении от имени робота. Добавляется также, что роботы готовы дать свои предложения по техническому облику будущей антропоморфной системы, которая способна обеспечить развертывание и обслуживание научных станций в далеком космосе, пишет «Газета.ru».

Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту отправился на околоземную орбиту 22 августа. Через пять дней аппарат причалил к Международной космической станции (МКС). В начале сентября робот вернулся на Землю. Во время полета он выполнил ряд заданий под управлением космонавта.

Накануне завершилось тестирование робота «Федора» после полета на МКС. Сейчас робот ждет новых задач.

Во время наземного тестирования «Федора» проверили и в автономном режиме, и в режиме копирования действий оператора. Также отдельно были протестированы все системы и датчики.