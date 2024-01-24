24 января 2024, 15:20
Директора Института общей генетики уволили после слов о связи грехов с болезнями
Минобрнауки уволило директора Института общей генетики Кудрявцева
Минобрнауки назначило на пост директора Института общей генетики РАН доктора биологических наук Андрея Мисюрина. Об этом сообщил РБК.
Ведомство расторгло трудовой договор с директором института Александром Кудрявцевым после его выступления на научно-богословской конференции «Бог — Человек — Мир».
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Ученый заявил, что в прошлом продолжительность жизни людей достигала 900 лет. В качестве доказательства он сослался на графики, «которые можно найти в интернете». Кудрявцев во время конференции также рассказал, что «первородный и личный» грехи вызывают генетические заболевания современного человека.
«С 24 января исполняющим обязанности директора Института общей генетики имени Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин», — указали в пресс-службе института.
Ранее пост первого заместителя директора Росфинмониторинга покинул Юрий Короткий. Его освободили от должности по указу президента Владимира Путина. Имя нового первого замдиректора Росфинмониторинга пока не известно.
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