Наука 24 января 2024, 15:20 Директора Института общей генетики уволили после слов о связи грехов с болезнями Минобрнауки уволило директора Института общей генетики Кудрявцева РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минобрнауки назначило на пост директора Института общей генетики РАН доктора биологических наук Андрея Мисюрина. Об этом сообщил РБК.

Ведомство расторгло трудовой договор с директором института Александром Кудрявцевым после его выступления на научно-богословской конференции «Бог — Человек — Мир».

Реклама

Ученый заявил, что в прошлом продолжительность жизни людей достигала 900 лет. В качестве доказательства он сослался на графики, «которые можно найти в интернете». Кудрявцев во время конференции также рассказал, что «первородный и личный» грехи вызывают генетические заболевания современного человека.

«С 24 января исполняющим обязанности директора Института общей генетики имени Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин», — указали в пресс-службе института.

Ранее пост первого заместителя директора Росфинмониторинга покинул Юрий Короткий. Его освободили от должности по указу президента Владимира Путина. Имя нового первого замдиректора Росфинмониторинга пока не известно.