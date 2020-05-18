Диагностировать COVID-19 предложили по выдоху

В Сибири предложили новый способ диагностики коронавирусной инфекции. Для этого хотят использовать портативный газоанализатор, который разработали в новосибирском Институте автоматики и электрометрии.

Устройство уже производят. Его эксплуатируют в 12 странах мира, в том числе США, Германии и Италии, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на межведомственную группу при Сибирском отделении РАН по борьбе с COVID-19.

Газоанализатор подойдет, если нужно диагностировать людей в аэропортах, на вокзалах, в метро, магазинах, аптеках и других местах массового скопления и длительного пребывания. Ученые отметили, что он может быть полезен при нехватке тест-систем. Кроме того, такие анализы довольно дороги, а результатов из лаборатории приходится ждать долго.

Специалисты предлагают проводить диагностику при помощи специально обученной нейросети. Она возможна по так называемым «отпечаткам метаболизма»: их можно получить, когда человек делает выдох. Речь идет о смеси, состоящей из порядка 750 летучих соединений. Они проходят через кровоток и принимают участие в альвеолярном обмене.

Председатель межведомственной группы при СО РАН по COVID-19 академик РАН Михаил Воевода попросил помощи у мэра Москвы Сергея Собянина. Ученым нужно собрать коллекцию материалов больных с COVID-19 и пневмонией, чтобы выявить соответствующие биомаркеры.

Воевода заметил, что ученые постоянно отбирают, экспериментируют и анализируют препараты и технологии. Среди них ищут полезные и в рамках борьбы с коронавирусом, и те, что пригодятся в будущем.

«Поскольку SARS-CoV-2 продолжает мутировать, не исключено появление нового штамма коронавирусной инфекции уже в этом году», — заключил академик.

Экспресс-тест, позволяющий выявить COVID-19, разработали в Ульяновской области. На него уже получили лицензию и скоро поставят в региональные больницы.