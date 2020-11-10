Диагностикой COVID-19 в России займется новая платформа на основе ИИ

В России появился новый способ диагностики коронавируса и туберкулеза. Ее будет производить в автоматизированном режиме созданная учеными многофункциональная платформа.

Разработка принадлежит специалистам из МГУ и их коллегам из «Радиокомпании «Вектор» и «ФтизисБиоМед». Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы.

Платформа «Антикорона» стала одним из вариантов облачного сервиса и позволяет быстро определить наличие у человека коронавирусной инфекции. Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют рентгеновские снимки, помогают поставить диагноз и назначить индивидуальный план лечения.

По своей функциональности платформа, указано в материалах, шире диагностики COVID-19. Благодаря ее программному обеспечению в том числе можно анализировать цифровые снимки КТ, МРТ, ПЭТ и другие. Это поможет врачам при диагностике комплекса заболеваний грудной клетки.

Еще одним примером, который показывает возможности платформы, стал облачный сервис «АнтиКох». Он занимается анализом цифровых флюорограмм. Из-за ранней диагностики заболевания затраты на лечение туберкулеза при использовании сервиса сократятся в 10 раз. Доступ к «АнтиКоху» есть у отечественных и зарубженых специалистов — он выставлен в облако.