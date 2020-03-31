    31 марта 2020, 04:14

    Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

    Александра Каширина

    Новый диагностический набор реагентов для выявления 2019-nCoV разработал Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
    Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

    Ученые успешно протестировали реагенты, которые 25 марта были зарегистрированы для использования в России. Тест поможет исключить ложные положительные результаты на коронавирус нового типа.

    «Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром)», — указано в сообщении Роспотребнадзора.

    Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что представленный 28 марта препарат от коронавируса «Мефлохин» легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием. По ее словам, лекарство может быть эффективно и для профилактики.

    В России выявлено 1836 зараженных коронавирусом, 66 пациентов вылечились, четыре человека погибли.