Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

Ученые успешно протестировали реагенты, которые 25 марта были зарегистрированы для использования в России. Тест поможет исключить ложные положительные результаты на коронавирус нового типа.

«Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром)», — указано в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что представленный 28 марта препарат от коронавируса «Мефлохин» легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием. По ее словам, лекарство может быть эффективно и для профилактики.

В России выявлено 1836 зараженных коронавирусом, 66 пациентов вылечились, четыре человека погибли.