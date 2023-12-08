Наука 08 декабря 2023, 17:58 Девять разработок протестировали в 5G-демоцентре в Москве Головин: резиденты 5G-демоцентра Москвы протестировали девять разработок Сайт мэра и правительства Москвы

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Во второй раз за год на территории ВДНХ в павильоне «Умный город» прошел 5G-демодень. На нем резиденты демоцентра протестировали девять разработок. Об этом рассказал замглавы столичного департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Головин.

Некоторые презентации впервые прошли с использованием технологий виртуальной реальности. Разработки, представленные участниками, смогут использовать в сферах образования, медицины и коммунального обслуживания.

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«Перспективные решения могут быть использованы в столице и позволят вывести качество управления городским хозяйством на новый уровень», — отметил Головин.

В московском 5G-демоцентре открыли для технологических компаний и стартапов доступ к проверке их проектов в условиях мощной сети пятого поколения. Кроме того, они смогут получить финансовую поддержку от Агентства инноваций Москвы. В этом году общий объем грантовых средств достиг 30 миллионов рублей.

Московскую 5G-лабораторию открыл департамент информационных технологий столицы в октябре 2020 года. Это специализированная площадка с изолированной сетью 5G внутри павильона «Умный город» на ВДНХ.

Кроме того, в честь Нового года ДИТ Москвы разработал праздничную страницу для цифровых проектов столицы — «Активный гражданин», «Электронный дом» и других.