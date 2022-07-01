Детские захоронения ацтеков обнаружены в Мексике

Ученые Национального института антропологии и истории нашли захоронения детей ацтеков в Мексике. Об этом сообщило издание Planet Today.

По данным сайта «ПолитЭксперт», исследователи обнаружили останки двух девочек шести и восьми лет, а также новорожденного. По их данным, дети были похоронены в период с 1521 по 1620 год.

Причина смерти младенца непонятна, а вот одна из девочек могла умереть от анемии, инфекции или плохого питания.

Установлено, что ацтеки тайно следовали своим традициям после того, как к власти пришли испанцы. Например, младенец был похоронен в горшке, который напоминает по форме утробу матери.