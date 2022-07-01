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    01 июля 2022, 14:03

    Детские захоронения ацтеков обнаружены в Мексике

    Дарья Морозова

    Ученые Национального института антропологии и истории нашли захоронения детей ацтеков в Мексике. Об этом сообщило издание Planet Today.

    По данным сайта «ПолитЭксперт», исследователи обнаружили останки двух девочек шести и восьми лет, а также новорожденного. По их данным, дети были похоронены в период с 1521 по 1620 год.

    Причина смерти младенца непонятна, а вот одна из девочек могла умереть от анемии, инфекции или плохого питания.

    Установлено, что ацтеки тайно следовали своим традициям после того, как к власти пришли испанцы. Например, младенец был похоронен в горшке, который напоминает по форме утробу матери.