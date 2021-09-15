Деревянные конструкции XV века обнаружили во время раскопок в Пскове

Псковские археологи в ходе раскопок нашли уцелевшие деревянные сооружения, датируемые XV веком. Они располагались неподалеку от кинотеатра в центре города. Об этом сообщило РИА ФАН.

Работы проводили представители Археологического центра области. Информация о находке появилась в Instagram-аккаунте организации.

Специалисты заявили, что сооружение располагалось на глубине трех метров. Сейчас пытаются извлечь находку из земли. По мнению археологов, найденные объекты являются частью масштабного строения.

Раскопки проходили в районе трасс инженерных сообщений. Специалисты заявили, что находка могла быть частью торговых сооружений. Однако исследования еще не подошли к концу, поэтому делать однозначные выводы на данном этапе нельзя.

Ранее крымские археологи при раскопках могильника Опушки под Симферополем нашли хорошо сохранившиеся ювелирные изделия. Предполагается, что они принадлежали аланам, которые жили на полуострове в третьем веке.