Депутат рассказал о регистрации вакцины от коронавируса

По его словам, Россия имеет огромные перспективы в плане иммунопрофилактики, и новое открытие спасет многих людей.

«Сейчас нужно акцентировать внимание на том, что пройдены все испытания, и теперь нужно, чтобы эта вакцина работала на благо здоровья людей», — уверен Огуль.