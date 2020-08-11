Депутат рассказал о регистрации вакцины от коронавируса
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль рассказал, что сейчас идет регистрация первой в мире вакцины против коронавируса. Об этом сообщил RT.
По его словам, Россия имеет огромные перспективы в плане иммунопрофилактики, и новое открытие спасет многих людей.
«Сейчас нужно акцентировать внимание на том, что пройдены все испытания, и теперь нужно, чтобы эта вакцина работала на благо здоровья людей», — уверен Огуль.