Депутат назвал положительные стороны запуска новых кораблей NASA

Депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству, летчик-космонавт Максим Сураев отметил, что вместо перевозки американских космонавтов Россия займется развитием космического туризма.

«У нас действительно была востребованная услуга по доставке на МКС, а сейчас, если американцы сами будут летать, у нас появятся и вакантные места, можно будет плотнее задуматься о космическом туризме. Конечно, России было удобно, когда у нас была гарантирована доставка и мы получали за это деньги, но все течет и меняется. И нам сейчас предстоит думать и искать новые пути решения через тот же космический туризм», — сказал парламентарий.

Также он отметил, что в некоторых странах по-прежнему российская пилотируемая космонавтика будет востребована.

«Россия всегда была одной из передовых стран на рынке пилотируемой космонавтики, так что будем искать возможности и предлагать другим странам, ничего страшного», — заключил летчик-космонавт Максим Сураев.