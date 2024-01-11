Наука 11 января 2024, 13:43 Депутат Метелев указал на растущую популярность науки среди молодежи

Читать 360tv в

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что в РФ молодые специалисты охотно идут в науку и исследования. Популярность этой сферы значительно увеличилась у подрастающего поколения, сообщил депутат в беседе с ИА НСН.

По его словам, в данный момент 44% ученых — молодежь. Таких показателей удалось добиться благодаря расширению мер государственной поддержки, пояснил парламентарий.

Реклама

Он отметил, что появляется все больше финансовых возможностей и кластеров, где люди могут работать. Кроме того, для молодых ученых были созданы различные жилищные программы.