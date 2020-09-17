Депутат Менделевич ответил на критику российской вакцины от COVID-19

Доктор медицинских наук и депутат Государственной думы Борис Менделевич ответил на критику, которой подвергается российская вакцина от коронавируса,

По его словам, важно помнить, что нынешняя вирусология в России берет начало из времен СССР. В те времена результаты работы наших специалистов были лучшими в мире, пишет сайт «Политика сегодня».

«Хорошо, что отечественные вирусологи сохранили те знания, которые были раньше. У нас был наработанный опыт, у нас есть, на чем создавать эти вакцины, у нас остались научные институты», — подчеркнул он.

В качестве примера специалист назвал институты VECTOR и Гамалеи. Он отметил, что политика не должна вмешиваться в медицинскую сферу. Менделевич заключил, что врачи оказывают помощь людям и являются аполитичными.