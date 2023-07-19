Наука 19 июля 2023, 19:35 Депутат Кравченко высказался о преимуществах проекта «Ангара» Депутат Кравченко заявил, что у ракеты-носителя «Ангара» можно менять грузоподъемность

Читать 360tv в

Тяжелая ракета-носитель «Ангара» имеет массу преимуществ, среди которых возможность изменения ее грузоподъемности. Такой информацией поделился депутат Госдумы Денис Кравченко. Об этом сообщило радио Sputnik.

Кравченко пояснил, что в ракете можно комбинировать различные блоки, тем самым меняя ее грузоподъемность. Самая легкая версия способна поднимать от двух до 3,5 тонны нагрузки на орбиту. При добавлении боковых блоков ее выносливость увеличивается до 14 тонн.

Реклама

«Тяжелая ракета-носитель Ангара может доставить от 24 до 38 тонн груза. Это существенно», — заметил депутат.