День наступления астрономической осени назвали в Московском планетарии

22 сентября в Северном полушарии — день осеннего равноденствия. С этого момента в этой части Земли наступает астрономическая осень.

«В этот удивительный день, где бы вы ни находились, везде день будет равен ночи: на Северном полюсе, в России, на экваторе, в Австралии, на Южном полюсе. Линия смены дня и ночи проходит точно по меридианам», — рассказала ТАСС научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

С 22 сентября день начнет убывать на пять минут каждые сутки. Ко дню зимнего солнцестояния — 21 декабря — световой день в Москве и средних широтах будет длиться всего семь часов. В следующий раз день сравняется с ночью в марте.

Климатическая осень постепенно входит в свои права, однако на следующей неделе в Москве и Московской области ожидается теплая и ясная погода. В пятницу, 25 сентября, столбик термометра поднимется до отметки +25 градусов.