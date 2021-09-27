У женщин, которые пережили сексуальное насилие, повышается риск многих заболеваний. В том числе, инсульта, деменции и когнитивных нарушений. К такому выводу пришли американские ученые после масштабного исследования.

Медики сканировали мозг у 145 женщин среднего возраста, у которых не было сопутствующих болезней. Две трети из них в прошлом были вынуждены пережить крайне психотравмирующее событие. У 23% из них это было именно сексуальное насилие.

В итоге оказалось, что у всех этих женщин зафиксировали одно и то же нарушение работы мозга: гиперинтенсивность белого вещества. Особенно ярко она была выражена на снимках МРТ, там отчетливо были видны светлые пятна. Врачи пояснили, что речь идет о заболеваниях мелких сосудов, которые могут связаны с некоторыми повреждениями мозга.

Телеканал СNN уточнил, что высокая активность этого вещества может провоцироваться многими факторами. В том числе, диабетом, курением, повышенным артериальным давлением или просто возрастными изменениями. Однако во всех случаях, которые в последнем исследовании изучили ученые, все эти факторы были полностью исключены. Следовательно, мозг повредился именно после насилия.

Ученые уже проводили исследования о женщинах, которые пережили сексуальное насилие. Оказалось, что они в три раза чаще потом могут столкнуться с депрессией, и в два раза чаще — с тревожными состояниями и с бессонницей.