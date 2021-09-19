Crew Dragon с пассажирским экипажем приводнился в Атлантике

Космический корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипаж совершил посадку на воду в Атлантическом океане недалеко от побережья штата Флорида (США).

Трансляцию возвращения корабля на Землю вела SpaceX на своем сайте. Отдельно момент приводнения Crew Dragon был опубликован в Twitter компании.

Видео/фото: SpaceX/Twitter

Запуск космического корабля с первым в истории полностью непрофессиональным экипажем был совершен в ночь на 16 сентября с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США).

Непрофессиональный экипаж, состоящий из двух женщин и двух мужчин, в течение трех дней вел на орбите научную работу, а также несколько раз принял участие в сеансах прямой связи с Землей.

Научные исследования, которыми во время полета занималась миссия Inspiration4, были направлены на улучшение здоровья людей на Земле и во время будущих длительных космических полетов.

В беседе с «360» эксперты не пришли к единому мнению, наберет ли космический туризм популярность. Главный минус заключается в высокой стоимости такого путешествия.