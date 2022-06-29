Computers in Human Behavior: отключенный звук на телефоне вызывает стресс у некоторых людей

Ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что выключенный на телефоне звук вызывает стресс у людей, которые страдают от расстройства FoMO — боязни пропустить интересное. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на журнал Computers in Human Behavior.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого часть участников отключила звук на смартфонах, а другая часть — оставила его. При этом всех протестировали, чтобы выявить FoMO.

Оказалось, что люди с эти расстройством чаще остальных проверяли новые уведомления и заходили в соцсети. Они испытывали стресс и беспокойство.

«Вместо того чтобы полностью отключать звук телефона, чтобы не отвлекаться, людям с высоким FoMO лучше выборочно отключать уведомления от приложений», — заключила автор исследования Мэнци Ляо.

Ранее исследователи из Института науки Вейцмана в Израиле выясняли, что люди имеют склонность заводить дружбу с теми, кто похоже пахнет. Ученые пришли к выводу, что обоняние может иметь большую роль в социальных взаимодействиях, то есть между людьми действительно возникает пресловутая химия.