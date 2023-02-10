10 февраля 2023, 15:45
Community Dentistry and Oral Epidemiology: длительное грудное вскармливание увеличивает риск кариеса у детей
Журнал Community Dentistry and Oral Epidemiology, ссылаясь на исследование ученых, сообщил, что продолжительное грудное вскармливание увеличивает риск кариеса у детей.
Специалисты, изучив 800 младенцев, обнаружили кариес у 22,8% из них. При этом в исследовании говорится, что процент тех, кого кормили грудью более чем 24 месяца, оказался выше, чем в среднем по выборке, написала «Общественная служба новостей».
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Свои выводы ученые объясняют тем, что грудное молоко вступает во взаимодействие с бактериальной биопленкой, которая появляется на зубах в результате потребления сахара.
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Ученые
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