"Академия выродилась". Профессор Чумаков не счел кандидатов на пост главы РАН подходящими | 360°

Наука 20 сентября 2022, 12:31 Поделиться Telegram

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Viber "Академия выродилась". Профессор Чумаков не счел кандидатов на пост главы РАН подходящими Профессор Чумаков: ни Красников, ни Маркович не подходит на пост главы РАН РИА «Новости»

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Российская академия наук (РАН) 20 сентября назовет имя своего нового президента. На эту должность претендуют академики Геннадий Красников и Дмитрий Маркович. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков в разговоре с «360» заявил, что оба кандидата не являются подходящими для того, чтобы занять столь высокий пост.

«Академия настолько выродилась, что не могла выбрать из своих рядов более или менее достойного кандидата, который себя зарекомендовал крупными достижениями и который будет способен наладить конструктивный диалог с властью», — сказал он.

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По его словам, возможно, академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генеральный директор АО «НИИ молекулярной электроники» Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович заслуженные люди.

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«Но это не такие фигуры, которые должны быть во главе РАН. Я даже не знаю, кого выбирать», — признался Чумаков.

По его мнению, Маркович — это ученый, а Красников — нет.

«С другой стороны, Красников, по-видимому, сможет лучше наладить диалог с властью, потому что он будет практические вопросы решать. Это с одной стороны хорошо, потому что это защитит академию от нападок сверху и желания реформировать сверху. Но все-таки академия — это такое закрытое образование, где находятся ученые., а ученых логика немножечко другая. Власть может не понимать назначение фундаментальной науки», — отметил собеседник «360».

Красников, возможно, состоит в организационной деятельности, будет хорошо решать практические задачи. Однако не надо забывать, что Академия наук — «это в основном крупные умы, которые занимаются фундаментальной наукой, пополняют нашу страну, нас новыми знаниями».

Чумаков напомнил, что раньше в РАН были крупные ученые, зарекомендовавшие себя серьезными достижениями. Сейчас в силу возраста они отошли от дел.

«Введен возрастной ценз, они не могут ни руководить предприятиями, ни руководить институтами, а молодые не подготовлены», — сказал профессор.

По его словам, сейчас часто неподготовленных людей сейчас ставят на высокие позиции. Академия состоит из учеников или учеников учеников крупных ученых. Однако сами по себе они не являются крупными учеными

«Я смотрю на состав Академии — это грустная картина», — заключил Чумаков.

Общее собрание РАН по выбору президента академии начало свою работу накануне. Кандидатов было трое, но действующий глава организации Александр Сергеев в последний момент снял свою кандидатуру. Об этом написала «Российская газета».

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