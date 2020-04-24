Число новых и выписавшихся пациентов в больнице Коммунарки почти сравнялось

На 24 апреля в клинике находятся 604 пациента, из них у 603 диагностировали пневмонию. COVID-19 подтвержден у 68% госпитализированных: положительными оказались тесты у 408 человек.

Кислород вне реанимации получает 101 пациент (17% от числа больных), в реанимации находятся 56 больных. К ИВЛ медикам пришлось подключить 28 подопечных.

«За сутки поступили 75 человек, выписаны 73», — уточнил Проценко.

Накануне оперштаб Москвы заявил, что в столице стали чаще госпитализировать коронавирусных больных. Только за сутки в больницах оказались 1,9 тысячи человек.

В столице, по последним данным, 33 940 зараженных. Полностью выздоровели с начала эпидемии 2448 инфицированных, скончались 288 пациентов. Власти призывают москвичей соблюдать режим самоизоляции.