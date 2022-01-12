Четырехтысячелетнюю настольную игру обнаружили в Омане

Археологи из Варшавского университета и Министерства туризма Омана обнаружили в Омане древнюю настольную игру. Ее возраст составляет около четырех тысяч лет. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на Daily Mail.

«Самый известный пример подобной игровой доски был найден на древнем кладбище в Уре», — рассказал руководителя раскопок, польского ученого Петра Берлинского.

Игра состоит из 13 углублений в виде квадратов. По своим правилам она напоминала нарды. Такая настольная игра пользовалась популярностью в Древней Месопотамии, в Индии и в Восточном Средиземноморье. Точные правила сейчас остаются неизвестными.