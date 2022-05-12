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    12 мая 2022, 20:10

    Черную дыру в центре Млечного Пути впервые показали на фото

    Астрономы впервые показали фото черной дыры в центре Млечного Пути

    Дарья Бунякова

    Астрономы впервые в истории смогли получить изображение тени сверхмассивной черной дыры. Она находится в центре нашей галактики Млечный Путь.

    Снимок тени черной дыры Стрелец A* получила глобальная сеть обсерваторий под названием Телескоп горизонта событий (Event Horizon Telescope). На него попало огненное кольцо, обрамляющее темную часть.

    Черную дыру в центре Млечного Пути впервые показали на фото | Изображение 1Источник фото: eventhorizontelescope.org

    Как пояснили ученые, видимый свет искривлен гравитацией черной дыры. Саму дыру увидеть нельзя, так как она совершенно черная.