Черную дыру в центре Млечного Пути впервые показали на фото
Астрономы впервые показали фото черной дыры в центре Млечного Пути
Астрономы впервые в истории смогли получить изображение тени сверхмассивной черной дыры. Она находится в центре нашей галактики Млечный Путь.
Снимок тени черной дыры Стрелец A* получила глобальная сеть обсерваторий под названием Телескоп горизонта событий (Event Horizon Telescope). На него попало огненное кольцо, обрамляющее темную часть.
Источник фото: eventhorizontelescope.org
Как пояснили ученые, видимый свет искривлен гравитацией черной дыры. Саму дыру увидеть нельзя, так как она совершенно черная.