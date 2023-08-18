Наука 18 августа 2023, 03:05 Человеку впервые пересадили ГМО-почки свиньи JAMA: ученые успешно пересадили ГМО-почки свиньи человеку в США Freepik

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Ученые из американского Университета Алабамы поделились результатами необычной операции. Они успешно пересадили генно-модифицированные (ГМО) почки свиньи человеку, написал журнал JAMA Surgery.

Пациентом стал 50-летний мужчина с хроническим почечным заболеванием. У него диагностировали смерть головного мозга. Семья мужчины дала разрешение провести такую операцию

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«Впервые в истории медицины донорские органы не отторгнулись, но еще и начали нормально функционировать, то есть очищать организм нового хозяина от токсичных продуктов жизнедеятельности», — указали в статье.

Эксперимент длился на протяжении семи дней, в итоге, трансплантаты продемонстрировали нормальную работу. Перед операцией врачи изменили орган, удалив четыре гена свиньи и добавив шесть человеческих генов.

Ранее американские врачи смогли вылечить пациентку с ВИЧ-инфекцией. Для этого они использовали пересадку стволовых клеток и переливание пуповинной крови.