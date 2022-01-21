Человеку впервые пересадили две почки свиньи

Американские медики первыми в мире провели операцию по пересадке человеку двух почек свиньи. Об этом говорится в статье журнала American Journal of Transplantation.

Перед операцией участки генома свиньи ликвидировали, поскольку они отторгаются иммунной системой человека. Медицинское вмешательство перенес 57-летний мужчина, впавший в кому. Специалисты получали разрешение на врачебные манипуляции у его родных. Операцию провели Джейми Лок из Алабамского университета в Бирмингеме и его коллеги.

По данным издания, долгое время главной загвоздкой в пересадке органов животных было то, что человеческий иммунитет отторгал чужеродные органы. Однако биологи решили проблемы, когда научились удалять отвечающие за работу системы распознавания своего и чужого органа гены.

Ранее в январе 2022 года сообщалось, что американские врачи пересадили мужчине в Мэриленде генетически модифицированное свиное сердце. Операция прошла успешно, но пациенту предстоит долгая реабилитация, уточнила газета «Известия». Американец пошел на эту рискованную операцию из-за своего тяжелого состояния и невозможности ожидания донорского сердца человека.