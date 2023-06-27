Наука 27 июня 2023, 08:17 Человечество предупредили об опасности развития искусственного интеллекта Профессор Черниговская: люди теряют контроль над нейросетью, ИИ быстро развивается Freepik

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Искусственный интеллект (ИИ), чат-боты типа GPT4, нейросети «кормят языком». Развитие этих технологий опасно для человечества. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказала глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО, нейролингвист профессор Татьяна Черниговская.

«Пугает скорость. Это началось меньше года назад. Обычно такого рода процессы идут десятки, сотни, тысячи лет. А здесь — дни. Только он вышел, прошло две недели — а он уже вон что умеет, потом еще вот это делает, и это… Опасность есть, что мы утратим над этим контроль. Я это признаю», — сказала она.

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Ученый вспомнила о заявлении американского бизнесмена Илона Маска, что специалисты должны думать, что делать с таким быстрым развитием искусственного интеллекта. Основатель Tesla признал, что люди начинают терять контроль над ИИ.

По словам Черниговской, другие вообще считают, что искусственный интеллект стоит запретить. Она ответила на вопрос о том, действительно ли только живые существа могут обладать сознанием, а ИИ — нет. По ее словам, «может быть очень хорошая имитация».