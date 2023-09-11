Наука 11 сентября 2023, 02:44 Человеческую почку вырастили внутри зародыша свиньи CSC: трансплантологи смогли вырастить человеческую почку внутри зародыша свиньи Freepik

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Новый шаг в трансплантологии сделали ученые Института биомедицины и здоровья Китайской академии наук в Гуанчжоу — они смогли вырастить подобие человеческой почки внутри эмбриона свиньи. О научном исследовании написал журнал Cell Stem Cell.

Китайские ученые смогли усовершенствовать интеграцию клеток человека в ткани организма животных. Пока не решена проблема малого срока жизни донорских органов вне тела, отметили в материале. Даже при температуре около нуля градусов почки функционируют около 12-18 часов.

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Исследователи из Гуанчжоу усовершенствовали механизм выращивания органов внутри организмов животных, когда избирательно уничтожается часть стволовых клеток зародыша животного, заменяя их человеческими. Китайские ученые выращивали зародыши свиней в пробирках, а потом подсаживали их свиноматкам. Почки зародышей на 50-60% состояли из клеток человека.

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