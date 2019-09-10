Человеческое сердце напечатали на 3D-принтере в США

По данным издания, сердце напечатали специалисты из Чикагской биотехнологической компании BIOLIFE4D. Они использовали биопластик, сделанный из соединений внеклеточного матрикса. Для получения полноценного органа ученые в начале создавали отдельные детали — желудочки, клапаны и т. д.

«Мы сделали важный шаг для создания искусственного органа, пригодного для трансплантации», — признались исследователи.