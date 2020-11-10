Человеческий череп возрастом 2 млн лет нашли в Африке
Исследователи нашли в Южной Африке череп возрастом около двух миллионов лет. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на Nature Ecology & Evolution.
По данным издания, череп принадлежал мужской особи Paranthropus robustus. Это «родственник» Homo erectus, который считается предком современных людей.
До этого ученые толком ничего не знали про этот вид, так как не могли найти подходящих для изучения останков. Находка целого черепа стала важным событием для науки.