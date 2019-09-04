Человеческие клетки начнут массово клонировать в России в ближайшие 10 лет

Заместитель руководителя центра коллективного пользования Института биологии гена РАН Алексей Дейкин рассказал, что речь идет о терапевтическом клонировании. Согласно методу, врачи возьмут у женщины яйцеклетку и заменят в ней ядро на другое, например, на ядро клетки кожи или соединительной ткани. После данной процедуры клетка начинает делиться и образуется эмбрион, из которого выделяют стволовые клетки.

Их будут использовать для научных исследований и лечения различных заболеваний. Так, с помощью стволовых клеток можно будет выращивать искусственные органы для трансплантации. Также с помощью их будут бороться с образованием трофических язв на ногах во время осложнений от сахарного диабета.