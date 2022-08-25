Cerebral Cortex: недоверие к врачу усугубляет болевые ощущения пациента от процедур

Ученые из Университета Майами выяснили, что если пациент не доверяет своему врачу, то ему может быть больнее во время медицинских манипуляций. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на журнал Cerebral Cortex.

Результаты исследования показали, что недоверие повышает активность мозга в областях, связанных с болью. Также усиливается реакция биомаркера мозга, который прогнозирует восприимчивость к болевым ощущениям.

«Результаты нашего исследования показывают, что даже небольших изменений в отношениях между врачом и пациентом может быть достаточно, чтобы уменьшить боль пациентов», — рассказал один из авторов исследования, доктор Стивен Р. Андерсон.