Наука 09 февраля 2024, 16:35 Cell Metabolism: тяга к жирной пище связана с выработкой дофамина

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Зарубежные ученые объяснили, почему порой тяжело отказаться от лишнего куска торта. Оказалось, что не только сладкие, но и жирные продукты повышают уровень радости. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на журнал Cell Metabolism.

По данным экспертов, при употреблении мороженого или печенья из кишечника в мозг поступают сигналы, стимулирующие выработку дофамина. Информацию через нервные клетки передает блуждающий нерв, добавила Gazeta.SPb.